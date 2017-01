Ivo Linna: uhke tunne on olla suurel laval

Eesti Laul 2017 poolfinalist Ivo Linna kirjeldas täna hommikul "Terevisioonis" oma muljeid seoses uue looga "Suur loterii".

"See lugu on uus ja mina leian sealt igasugu isiklikke vigu, mis ma seal teinud olen. Küllap nende lugudega on nii, et mida rohkem neid lava peal esitada, siis saab see omaseks ja siis hakkad suhtuma kuidagi teistmoodi," kommenteeris Ivo Linna.

Osalemine konkurssidel sunnib tema sõnul lauljat ennast kätte võtma ja kontsentreeruma. "See tunne, kui sa saad sellel laval olla, kaalub selle eelneva pabina üle. Uhke tunne on olla suurel laval. See suure lava tunne on teine, see on väljakutse ja see on tohutult tore," ütles Ivo.