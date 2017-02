Kerli ja Ariadne andsid konkurentidele punkte

Kaader videost (Foto: ERR)

"Daniel Levi laul on see, mis lihtsalt jääb kummitama ja millele ma kõige rohkem kaasa elasin teises poolfinaalis," selgitas Ariadne ETV saates "Ringvaade", miks ta loole "All I need" maksimumpunktid andis. Tabeli pani Ariadne kokku stiili järgi, mida tema ise igapäevaselt kuulab.

Ariadne osaleb Eesti Laulu finaalis palaga "Feel me now".

Kerli kinnitas, et laule oli väga raske hinnata. "Seal on ees viis sõpra, kellele tuli anda punkte ja siis oli Ivo Linna, kellele peab andma punkte ja siis läks nii, et väga raske oli punkte anda. Tõesti on sel aastal väga tugevad lood," kiitis Kerli.

Kerli esitab Eesti Laulu finaalis laulu "Spirit Animal".

Eesti Laulu finaalsaade toimub Saku Suurhallis 4. märtsil, otseülekande teeb ETV.