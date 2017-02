ERR.ee video | Almost Natural kiidab Angeelia ja Uku Suviste võistluslaule

Eesti Laulu teise poolfinaali lugude salvestusel astus lavale Almost Natural oma looga "Electric".

"Selle looga on niimoodi, et kui me seda kirjutasime, siis ma võtsin ilmselt sellise kollektiivse kogemuse," selgitas laulja Anis Arumets pärast salvestust antud intervjuus. "Ei olnud ühte isikut, kellele ma selle kirjutasin, vaid ma võtsin üldise situatsiooni, kus suhtes olevad naine ja mees lähevad lahku ning ühel osapoolel tekib igatsus."

Anise sõnul ei peegelda laulusõnad ühte konkreetset olukorda või isikut.

"Sellel aastal on konkurents hästi-hästi tugev," arvasid Almost Naturali liikmed Anis ja Amiran ning tunnistasid, et on kõik poolfinalistide lood ka ise läbi kuulanud. Teistest enam on noormeestele silma jäänud Angeelia ja Uku Suviste lood.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad juba 11. ja 18. veebruaril.