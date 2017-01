Eesti Laul 2017: Angeelia - "We Ride With Our Flow"

Eesti Laul 2017 poolfinalist Angeelia esitas tänahommikuses "Terevisioonis" laulust "We Ride With Our Flow" akustilise versiooni koos Mick Pedajaga.

"We Ride With Our Flow" valmis koostöös Andres Kõpperiga, kellega koos on Angeelia musitseeritud juba keskkooli aegadest saadik.

Angeelia Maasik astub lavale Eesti Laulu teises poolfinaalis 18. veebruaril.