Täispikk video: Eesti Laulu II poolfinaali laulude salvestus

5. veebruari õhtul salvestati Eesti Laul 2017 teise poolfinaali artistide etteasted. Menus sai otsepildi vahendusel jälgida mitme tunni vältel telemaja koridoris toimuvat sagimist, meeleolu ja intervjuusid artistidega. Vaata kogu õhtut täies pikkuses.

Telemajas oli kohal Raadio 2 koos Margus Kamlati, Jon Mikiveri ja Mihkel Ulkiga, kes olid otse-eetris kella 17-20ni. Just nemad istusid kaamera ette maha koos kõigi artistidega, et uurida, kuidas oma etteastega rahule jäädi ning mis meid Eesti Laulul veel ees ootamas on.

Teises poolfinaalis astuvad üles:

Liis Lemsalu - "Keep Running"

Koit Toome ja Laura - "Verona"

Rasmus Rändvee - "This Love"

Kerli - "Spirit Animal"

Daniel Levi - "All I Need"

Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

Close To Infinity featuring Ian Karell - "Sounds Like Home"

Almost Natural - "Electric"

Antsud - "Vihm"

Angeelia - "We Ride With Our Flow"

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril, finaalkontsert 4. märtsil Saku Suurhallis.