Eesti Laulu viktoriin: Kui hästi tunned The Alvistar Funk Associationit?

Alvistar Funk Association (Foto: ERR)

Seekord vaatame lähemalt The Alvistar Funk Associationi lauljat Inga Kaaret!

Inga Kaare sõnul laulab ta rahust ja laulu "Make Love, Not War" sõnad on väljamõeldud. "Kõik need inimesed, kes meid välja valisid, ütlesid et te oletegi siin sellepärast, et te olete teistsugused, et värvi juurde," kommenteeris bändiliige Margus Alviste.

Alvistar Funk Association astub looga "Make Love Not War" lavale Eesti Laul 2017 teises poolfinaalis, mis toimub 18. veebruaril.