Eesti Laul 2017: Elina Born - "In Or Out"

Eesti Laul 2017 poolfinalist Elina Born esines tänases "Terevisioonis" lauluga "In Or Out".

Loo "In or Out" on kirjutanud Stig Rästa, Fred Krieger´ja Vallo Kikas ning välismaiste eurovisiooni fännide seas on see selleaastastest lugudest üks lemmikuid.

Elina Born astub üles Eesti Laul 2017 esimeses poolfinaalis 11. veebruaril.