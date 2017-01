Elina Born: ma tunnen ennast selle tiimiga väga kindlalt

"Terevisioonis" astus üles ja andis väikese intervjuu Eesti Laul 2017 poolfinalist Elina Born.

"Ma tunnen väga kindlalt ennast selle tiimiga ja meie mõtted lähevad kuidagi samasse. Bändi laval ei ole, aga mis seal laval on, seda ei taha ma veel öelda," kommenteeris Elina, kes astub lauluga "In Or Out" lavale Eesti Laulu esimeses poolfinaalis.

Loo autorid on Stig Rästa, Fred Krieger ja Vallo Kikas.

2015. aastal saavutas Elina Born Eurovisioonil looga "Goodbye to Yesterday" seitsmenda koha.