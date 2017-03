Laura võiduloo muutmisest: lähenemispunkti ei muuda me kindlasti

Eesti Laul 2017 võitjad Laura Põldvere ja Koit Toome tõdesid, et kui vaadata finaalsaatele tagasi, on üsna pöörane näha emotsioone, mis neid valdasid. Täna läheb töö võistlusloo "Verona" tuunimisega lahti ning muusikud avaldasid, mis plaanid neil on.

"Tiim on suurepärane, me lähme selle sama ideestikuga edasi. Lugu jääb ometi samaks, lüürika jääb samaks, idee. Temaatika - Verona kui armastuse sümbol puudutab kõiki üle terve maailma. Lähenemispunkti me ei muuda kindlasti, me sätime selle asja suuremale lavale," ütles Laura ETV saates "Terevisioon".

Koit lisas, et tähelepanelikud nägid, et mõned elemendid olid juures juba finaalis. "Meil on kindlasti võimalusi seda numbrit veel ägedamaks ja kihvtimaks teha," lubas Koit.

Muusikud meenutasid ka üliemotsionaalset finaalvõistlust ning naersid, et fotograafid said neist väga häid pilte. "Emotsioonipilte, ma arvan, et mul ei ole kunagi suu nii lahti olnud," naeris Laura.

Eriti pingeline oli olukord siis, kui Märt Avandi ja Ott Sepp otsustasid veel võidu väljakuulutamisel väikese vimka korraldada. "Ma ei ole sellist tunnet paarkümmend aastat tundnud, need emotsioonid ja asjad, raske on seda sõnadega seletada," lisas Koit.

Veronaga astutakse Eurovisioonil lavale juba 11. mail lauluvõistluse teise poolfinaali teises pooles.