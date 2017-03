Eesti Laul 2017 võitjad Laura Põldvere ja Koit Toome tõdesid, et kui vaadata finaalsaatele tagasi, on üsna pöörane näha emotsioone, mis neid valdasid. Täna läheb töö võistlusloo "Verona" tuunimisega lahti ning muusikud avaldasid, mis plaanid neil on.