Måns Zelmerlöw: tänu Eurovisioonile sain aru, et nädalas võib ka ühe vaba päeva võtta

"Ringvaate" reporter Karmel Killandi tegi intervjuu 2015. aasta Eurovisiooni võitja Måns Zelmerlöwiga, kes on ka 4. märtsil toimuva Eesti Laulu finaali žüriis.

Måns Zelmerlöw tõdes "Ringvaates", et tänu Eurovisioonile mõistis ta, et koguaeg ei pea ülemäära kiirustama. "Kogu elu olen tahtnud jõuda kaugemale ja kõrgemale, aga tänu Eurovisioonile sain aru, et nädalas võib ka ühe vaba päeva võtta," sõnas Zelmerlöw ja lisas, et samuti on Eurovisioon andund talle võimaluse palju tuuritada. "Olen käinud läbi Euroopa, Austraalia ja Aasia ja ma loodan, et see ei lõpu kunagi, kuna täpselt seda ma soovingi teha."

"Eurovisioon ei tähenda, et sul oleks igavene Euroopa karjäär," selgitas Zelmerlöw ja kinnitas, et selle nimel tuleb pidavalt tööd teha, et su karjäär püsiks. "Eurovisiooni mulllist on raske välja saada. sest sa võidad ühe looga ja on raske publikule tõestada, et oled tegelt midagi enamat kui need kolm minutit seal suurel laval."

Üllataval kombel mäletas Måns Zelmerlöw mitut senist Eesti eurolugu. "Ma mäletan Jüri Pootsmanni, mulle ei tule küll meelde tema lugu, aga ma tean, et tal oli laval kaarditrikk," ütles ta ja tõi välja ka Eurovisioonil 2002. aastal Eestit esindanud Rootsi laulja Sahlene. "Ma usun aga, et sel aastal on teine kord, kui Eesti võidab Eurovisiooni."

"Mul pole õrna aimuga, mida ma tegin," sõnas Zelmerlöw ja selgitas, et kuigi talle selgitati, et tuleks tegeleda ainult popmuusikaga, siis tema arvates võiks keskenduda erinevatele asjadele "Mina tegin telesaated ja muusikale ning ma arvan, et see oli kasulik, kuna see arendas mind ja tänu sellele ma olengi artist, kes ma olen täna," kinnitas ta.