Almost Natural: on kiired ajad ja pinge on suur

"Terevisioonil" olid täna hommikul külas Eesti Laul 2017 poolfinalisti Almost Natural liikmed Anis Arumets ja Amiran Gorgazjan.

"Ma ei osanud tegelikult reageerida, ei osanud eriti üllatudagi, kuna see oli minu jaoks väga ootamatu. Ma pidin seda seedima pärast seda telefonikõnet ja alles siis sain aru, kui suur üllatus see on," kirjeldas esimesi emotsioone Amiran Gorgazjan.

Bändiliikmed nentisid, et käimas on kiired ajad ja pinge on üsna suur ning vaeva nähakse palju, et lõpptulemus oleks suurepärane.

"Loodame parimat ja läheb nii, nagu peab minema," lisasid nad.