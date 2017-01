Eesti Laulu viktoriin: Kui hästi tunned Carl-Philip Madist?

Carl-Philip (Foto: Pressimaterjalid)

Carl-Philip lubas, et lugu "Everything But You" kõlab Eesti Laulu laval senikuuldust veidi teistsugusena, koos täiskoosseisus bändiga. Ta leiab, et välisautorite kaasamine laulukonkursile oli väga õige otsus, sest erinevates riikides on erinevad muusikamaitsed.

Carl-Philip astub lavale Eesti Laulu esimeses poolfinaalis 11. veebruaril.