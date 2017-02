Valgas toimub suur koertenäitus

Valga spordihallis peetakse täna ja homme rahvuslikku, kõigi tõugude koertenäitust. Iirimaa kohtunike hinnata on 650 koera ligi kümnest riigist.

Valgas on varem peetud välinäitust, kuid spordihallis on selline hindamine esimest korda. Ega neid kohti Eestimaal just palju polegi, kus lubatakse hall mitmeks päevaks neljajalgasetele sõpradele, seetõttu võiks sisevõistlusi rohkemgi olla. Aga Eesti tõukoerad on maailmas hinnatud ja Valga võistlustest loodetakse tava. Koht piirialal on hea ja tänagi saabus kohale palju rohkem koeri ja nende kasvatajaid, kui esialgu oodati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Igal koeratõul on oma standard, millele vastavust žürii hindab. Liikumine, kasv, iseloom - kõik läheb arvesse.

Koertenäituse toimkonna esimees Karlis Hallik ütles, et antud juhul on tegu rahvusliku näitusega. "See tähendab, et koeraomanik saab korjata oma koerale serte, mille põhjal saab ta koera vormistada tšempioniks. Kui ta saab kolm Eesti serti, on ta ka Eesti tšempion. Ja on ka rahvusvahelised võistlused, kus saab kõrgema rahvusvahelise iluduse tiitli," rääkis Hallik.

Palju on kohal koerapidajaid Lätist. Valmiera klubi liikmed kutsuvad eestlasi ka seal toimuvaile näitustele.

Tõukoerakasvatajaid tuleb järjest juurde. Kõik ei vii küll oma sõpra näitusele, kuid koguvad tema kohta üha põhjalikumat teavet.

"Järjest populaarsemaks on läinud. Inimesed teavad, mis tõugu nad tahavad. Käivad näitustel, otsivad, tunnevad huvi, räägivad kasvatajatega ja saavad teada, milline koer neile kõige paremini sobiks. Enne koeravõttu uuritakse kindlasti palju rohkem kui varem selle tõu kohta, mis huvitab," lausus Hallik.

Tõu ja kasvatamise eripäradest hoolimata on ka tšempioniks valitud koer eelkõige sõber, nagu iga neljajalgne pereliige, kinnitavad koeraomanikud. Rahvuslik näitus ongi kui heade sõprade kohtumine.