Vaadake, kuidas töötab kiviveski

Seekord on Kajaloodimisel lõppeva nädala kõige enam sarjatud inimene, EAS-si turundusjuht Piret Reinson.

Kes on see naine, kes solvumata ja vaikselt naeratades võttis vastu kogu pahameeletormi; kes rahulikult vastas rünnakutele: miks nii kole, miks nii kallis - nii et märgi ja tööriistakasti disainijad võisid tema selja taha varjuda?

Piret Reinsoniga vestleb Kaja Kärner 21. jaanuaril kell 12.05.