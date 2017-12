Pärnus esinema pidanud bänd Cats Park varastati paljaks

17. detsembril peaks Pärnus kultuuriklubis Tempel üles astuma ansambel Cats Park Venemaalt, ent kontserdi toimumine on nüüd kahtluse all, kuna bänd varastati Riias paljaks.

Bänd andis Riias 14. detsembri õhtul kontserdi ning avastastas järgmisel hommikul, et nende tuuribuss koos kogu tehnikaga on varastatud. Muusikud on juhtunust väga löödud ning paluvad Baltimaade ja Venemaa muusikutel, promootoritel ja klubiomanikel hoida silm peal, kui midagi kahtlast kusagil toimub, või kui neile püütakse müüa varastatud tehnikat.

Kultuuriklubi Tempel programmijuhi Andres Tölpi sõnul jääb Pärnu kontsert hetkeseisuga ära, kuid politsei tegeleb praegu aktiivselt varastatud auto otsingutega ning kui tehnika leitakse üles, siis kontsert toimub.

Cats Park on trip-hop kooslus Peterburist, kelle muusika rändab psühhedeelia ja klassikalise rocki radadel. Nende helikeelt rikastavad ka indie ja elektroonilise muusika elemendid.

Bänd on seitsme tegevusaasta jooksul saavutanud tuntus oma kodulinnas, kuid nad on esinenud ka mujal Euroopas. Varasemalt on Cats Park Eestit külastanud 2013. aasta Tartu Indiefestil.