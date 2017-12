Ilmus mahukas DVD-kogumik "Eesti muld ja Eesti Ruja"

DVD I Kahetunnine muusikadokumentaal "Eesti muld ja Eesti Ruja" toob vaatajateni 2017. aasta augustis Tallinna Lauluväljakul toimunud kontserdi ning viib rokkansambli Ruja proovisaali, lavale ja selle taha. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 26. aastapäeval astusid üheks õhtuks taas ühiselt lavale Eesti legendaarseima rokkansambli Ruja originaalkoosseisu liikmed Jaanus Nõgisto, Rein Rannap, Tiit Haagma, Andres Põldroo ja Jaan Karp. Laulukaare aluse publikut täis toonud kontserdile eelnes prooviperiood, mis suures osas filmilindile jäädvustati. Rein Rannapi ja Jaanus Nõgisto vahelisest keerulisest suhtest on loodud omamoodi müüt, esmakordselt on võimalik kahe mehe kirglikku tööprotsessi kõrvalt vaadata. Värvikate karakteritena pakkusid nad dokumentaali tegijatele palju tänuväärset materjali ja pikantseid hetki. Proovide ja kontserdipäeva melu vahele on põimitud Ruja liikmete ja kontserdil esinenud solistide intervjuud ning loomulikult meenutatakse filmis ka Ruja legendaarset solisti Urmas Alenderit.

Poodidesse on jõudnud kolmest DVD-st koosnev kogumist "Eesti muld ja Eesti Ruja", kus on lisaks samanimelisele dokumentaalile ka sel aastal Tallinna Lauluväljakul toimunud kontserdi laulud ning palju muid lisasid.

