ERMi vaibamustritest loodud muusika jõudis plaadile

Eesti Rahva Muuseumi jõululaadal esitleti 16. detsembril äsja ilmunud plaati "Vaibamustrimuusika", millel olevad palad on loodud ainulaadse seadme, vaibamustrimuusikamängija poolt. Tegemist on innovaatilise instrumendiga, mis muudab vaibamustri kuulatavaks helikeeleks.

Masina idee autor ja helilooja Peeter Rebane selgitas, et ERMi tellimusel loodud seadme idee on tekitada külastajates elavat huvi erinevate piirkondade vaibamustrite vastu. Samalaadset tehnikat võib proovida ka isikliku kinda või kampsunikäise peal, et kuulda, mida need värvitoonid ja mustrid helide keeles kõnelevad.

“Masina tekitatud meloodiaid aluseks võttes lisasin kitarrimuusika ning arranžeeringud teistel instrumentidel, mille tulemusena sündis omapärane vaibamuusika album,” kommenteeris plaati autor Peeter Rebane.

“Vaibamustrimuusika” albumil on kokku kümme muusikapala, mille aluseks on Eesti erinevate piirkondade vaibamustrid.