Klubi Studio toob kuuenda sünnipäeva puhul kohale George FitzGeraldi

Kuus aastat tagasi avas Sauna tänaval uksed uus meelelahutusasutus, mis esimese klubina Eestis võttis kasutusele Funktion-One helisüsteemi ning hakkas pakkuma kahel korrusel eriilmelist muusikat.

Sellest ajast on maha peetud 663 pidu, klubi on olnud avatud 3315 tundi ja seda on külastanud 105 välisartisti, kelle hulgas on olnud näiteks Julio Bashmore, B.Traits, Gorgon City, KiNK, Tensnake.

Nimekirja lisandub sel laupäeval Berghainis tihti üles astuv George FitzGerald. Publiku teadvusesse jõudis George FitzGerald 2012 aastal, mil tema lugu "Child" oli paljude jaoks tolle aasta kõige olulisem lugu ning teda peeti uue generatsiooni üheks lootustandvaks produtsendiks Duke Dumont ja Disclosure kõrval.

Watfordis sündinud ja nüüd Berliinis resideeruva produtsendi muusikaline kujunemine toimus Londonis Black Market Records plaadipoes leti taga töötades, kus ta sai tuttavaks deep house'iga, millest sai üks tema tugevamaid mõjutajaid. Suurem läbimurre saabus 2015. aastal debüütalbumiga "Fading Love".