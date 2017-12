Arvustus. Minu esimene "Star Wars"

NB! Siin arvustuses on pilte, mis võivad olla üllatust rikkuda.

"Sa peaksid "Star Warsi" võrdlema "Klaabuga". Seal on ka kõik tegelased inimesed ja üks on muna ja ega keegi eriti ei pane imeks, et ta muna on," ütles kolleeg mulle lõunalauas, kui me ajalehest uue "Star Warsi" filmi plakatit vaatasime.

"Viimane jedi" seisab seal. Kuna kolleeg ka suur starwarslane pole, julgesin temalt küsida, kas ta teab, mis need jedid on? Ei teadnud. Kinos sai muidugi kiiresti selgeks, et tuleb tänada enda tarkust, et ma seda küsimust tõsiusklike tähesõja fännide ees ei esitanud.

Miks ma ühtegi tähesõdade filmi pole näinud? Ma ei oskagi öelda. Tean ju küll, et seda võiks maailma filmiloos n-ö tüvitekstiks lugeda ja oleks ehk silmaringi asi filmid ära vaadata. Samas tean filmitagi, et on olemas Luke ja Leia, Darth Wader, Chewbacka ja R2D2 (tunnistan kohe üles, et igaks juhuks guugeldasin üle, kuidas seda õigesti kirjutada) ja et on segased peresuhted ("Luke, I am your father!") ja et kõik toimub "kaugel-kaugel galaktikas". Igaüks, kes vähegi popkultuuris ringi vaadanud, on kindlasti moel või teisel "Star Warsi" teemadega kokku puutunud.

Aga tähesõjad on mulle alati tehnoloogiateemalise ulmena kõlanud ja ulme ei ole mind kuigivõrd kõnetanud. Nüüd olin valmis minema ja vaatama, millest siis kogu see erutus. Toimetus hõõrus kentsaka arvustuse ootuses käsi ja hakkas jagama õpetussõnu, mida tähele panna. "Šveitsis on Dark Side'il rohkem fänne kui jedidel," jagas ingliskeelse portaali toimetaja, kes on ise Šveitsist pärit. "Kas Eesti on tumedal või heledal poolel?" küsis ta lootuses, et maselle välja uurin.

Muidugi võiks uurida. Ainult et mul polnud õrna aimu, kuidas seda kontrollida.

Galerii: "Star Warsi" uue filmi esilinastus Coca-Cola Plazas

Fotod: Aurelia Minev

Kell 18.55 Coca-Cola Plaza eriesilinastusel. Saali on tilkunud juba umbes 300 külastajat ja minu pettumuseks on seni ainult ühel noormehel olnud kaasas lasermõõk ja vaid ühel neiul on juuksed noore printsess Leia moodi krunnidesse keeratud. Kus need marufännid siis on?! Üllatuse jätkuks oli saalis väga palju lapsi.

Nüüd siis filmi juurde. Kaks asja tuleb kohe alguses ära klaarida. Esiteks, film on vähemalt pool tundi liiga pikk. Ma leidsin kaks kohta, millest oleks võinud otsad kiiresti kokku tõmmata ja enam-vähem samasse kohta välja jõuda. Samas on filmi aeglus ehk viide tema ajaloole ja on seeläbi stiilipuhas?

Teiseks: 3D efekt on ülehinnatud väärtus ja pani pea ringi käima. Kolmandiku filmist vaatasin ilma 3D prillideta. Digitaalset järeltöötlust tuleb aga kiita! Maitsekas, mitte üle piiri, ilmselt esimesi filme austav.

Kaader filmist "Star Wars: viimane jedi" Autor: Lucasfilm/Disney

Üldises plaanis võiks kokku võtta, et see on igati tore jõulufilm. "Tore", sest ma ei saa kasutada sõna põnev või hirmus või vapustav või meeliülendav. "Tore", sest ma ei tunne, et keegi võiks mulle kaks ja pool tundi elust tagasi anda. See oli aega väärt.

Ja mis sobiks veel paremini jõuludega kokku, kui mitte elu põhitõdede meenutamine ja nende üle (rohke kosmoseprügi tekitamise läbi) arutlemine. Süžee läbivad teemad on ajatud ja lihtsad: hea versus halb; truudus kodumaale ja rahvale; sõja koledus; noored versus vanad; looduse seatud tasakaalu austamine ja mõistmine.

Millal peavad vanad noortele teed tegema, millal aga nende lolli kärsitust pidurdama? Vastus on selge: esialgu on noored liiga innukad ja peavad eksima, edaspidi on vanad pisut liiga innukad neid pidurdama.

Kaader filmist "Star Wars: viimane jedi" Autor: Lucasfilm/Disney

Ma kujutan ette, et tõelisele tähesõdade fännile, kes on ära vaadanud ka eelmised seitse filmi, on tänavune episood mõnus nostalgialaks. Minu jaoks täitis film need vähesed ootused, mis mul kinno minnes "Star warsile" olid. Nägin ära kõik tegelased, keda oskasin ette kujutada, inimestest veidrate olenditeni, toimus lasermõõkade võitlus ja (spoiler alert!) hea pool võitis. On näha, et stsenaristid on võtnud mõnusalt aega, et teha viiteid varasematele filmidele või naerda tegelaste ja tähesõdadelike olukordade üle.

Luke küsib Raylt: "Kust sa pärit oled?" "Ei kusagilt," vastab Ray. Luke pööritab silmi: "Kõik on kuskilt pärit!" "Jekka orust," vastab Ray. "Okei, jah, see on tõesti ei-kusagilt," vastab Luke.

Olendite poolelt jäi muidugi segaseks, miks koos jedidega (jah, nagu ülal mainisin, sain esimese minutiga selgeks, kes on jedid!) rändavad ja sõdivad kummalised robotid, loomalikud olendid, sest ega neist suurt kasu sõja pidamisel pole. Näiteks kuldseks võõbatud ja siledaks tahutud ja briti aktsendi ära õppinud Võlur Ozi plekk-mees on kriitilistel hetkedel täiesti võimetu midagi otsustama. See saab aga juba filmi alguses selgeks, et ega temast loota pole midagi, seega ega see tegevusele kaasa elades šokk pole ka, et ta midagi muuta ei suuda.

Kas jedide ordu esindab ehk sallivat rahvust, kes on enda tiiva alla võtnud kõik koleda türannia ja ilmselt ka genotsiidi läbi elanud rahvaste jäägid kõikvõimalikest galaktika nurkadest? Aga olgugi, et Chewie töö pimedusega võitlemises oleks võinud ära teha ükskõik mis teine tegelane, on ju karvast urisev-uilgavat olendit ekraanil oluliselt huvitavam vaadata kui jälle üht valget nägusat brünetti (meenutan: "... ja keegi ei pane imeks, et ta muna on.") Või nn underdog'i kuskilt laeva tehnikaosakonnast, kellest lõpuks pea kõik sõltub.

Kaader filmist "Star Wars: viimane jedi" Autor: Lucasfilm/Disney

Filmi on loodud ka mitmeid süžeeliselt ebavajalikke tegelasi, aga nende olek ja suhtlemine põhitegelastega on lihtsalt nii armas/naljakas/jabur, et see kõik seob vaataja kiiresti filmi külge. Teiseks pange tähele, et kõik need tegelased on loodud just headuse poolele, mis on iseenesest kaval võte: nunnunduse emotsioonile mängides on väga raske leida argumente, miks peaks keegi üldse pimeduse võitu soovima. Loodan, et järgmistes osades luuakse veel julgemalt seda kaugete planeetide fantaasiaküllast maailma.

Mis paneb mind omakorda küsima: mis šveitslastel viga on, et nad nunnudest tegelastest hoolimata tumedaid jõude fännavad?

Võib-olla on mul Šveitsi raske mõista just selle pärast, et iga eestlane tunneb endas ära tükikese jedi. Põhimõtteliselt võiks "Star Wars: viimane jedi" olla ka EV100 filmiprogrammis, sest mis see kogu sõda muud ole kui võitlus ilge rõhuva okupatsiooniga.

Ma pole kindel, kas see oli taotluslik või mitte, aga filmis on torkeid praegugi (kuigi ilmselt oli sama teemas ka 1970. aastatel) valulikele probleemidele: näiteks relvaäri ja mõte "Ära ole kummalgi poolel, vali vabadus." Paraku selgus selle ütleja kohta hiljem nii mõndagi, mis idee väärtuses põhjani kahtlema paneb. Ja naised! Milline feministi unistus on näha, et just nais-komandörid jedide ordu sihikindlalt pääsemise poole viib.

Kaader filmist "Star Wars: viimane jedi". Naisjuht! Autor: Lucasfilm/Disney

Ja siis veel üks pisut suvaline filmi jooksul tekkinud mõtterännak (mis taaskord ilmselt tõelised starwarslased silmi pööritama paneb): kui üks rahvas – jedid – oskab kasutada reisimiseks valguskiirust, vallata ülimat jõudu, rännata ja võidelda üliarenenud tehnikaga, siis mille pärast nad meie mõistes orduaegseid riideid kannavad? Linased ürbid ja pruunid takused pool-põlvpüksid, suhteliselt nirudest saabastest rääkimata.

Jõudsin salasaare hunnitute loodusvaadete ning sapise, elus pettunud Luke'i ja ääretult sihikindla Rey vastasseisude ajal järelduseni, et äkki on see sõnum sellest, et kui meil on vallata ülim tehnoloogia (lasermõõgad!), siis saabub mingil hetkel punkt, kus me ei mõtle enam niivõrd asjadele ja välimusele. Ehk et tehnoloogia areng lükkab meid ikkagi tagasi loodusliku ja loomuliku poole?

Kaader filmist "Star Wars: viimane jedi" Autor: Lucasfilm/Disney

Liiga meta? Võib-olla tõesti. Tegelikult on film ladusalt jälgitav ja arusaadav. Vähemalt minusugusele, kes on eelteadmisi saanud filmides, sarjades ja kolleegide viidetest. Ilmselt jäid mul lahti kodeerimata mõned eriti soojad kallistused, pilgud või naeratused, mis kuskile aastate tagusesse osasse ulatuvad.

Kas Leia tegelasele Carrie Fisherile, eks enne filmi valmimist suri, oleks pidanud kuidagi jõulisemalt austust avaldama? Ma arvan, et mitte. Kogu film tundub olevat austusavaldus kogu "Star Warsi" seeriale.

Kas ma sisustan jõulupühad tähesõdade järeleaitamistunniga ja vaatan ära kõik eelmised osad? Ei. Aga kui film juhtub tulema telerist või keegi teeb ettepaneku varasemaid episoode vaadata, ei ütleks ära. Kas ma lähen 2019. aasta suvel järgmist osa vaatama? Ma arvan küll, sest on tore end veel ühte gruppi arvata, mõista veel üht kihti tähesõdade teemalistest naljadest või viidetest. See on suurepärane vabandus, vabadus ja võimalus täiskasvanutele muinasjutu vaatamiseks.

Kaader filmist "Star Wars: viimane jedi" Autor: Lucasfilm/Disney

Ahjaa, lõpuks otsustab kõige saatuse ikkagi Yoda.