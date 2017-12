Metsatöllu liikmed valmistasid ehituspoest leitavatest materjalidest pillid

Üks neist on näiteks multifunktsionaalne flööt, mis on valmistatud voolikust. "Kui need tagasi kokku keevitada, siis sellest küttekaablist saab põranda sisse uue toru," ütles Lauri Õunapuu ja selgitas, et tegelikult on tegemist traditsioonilise ülemheli flöödiga. "Lihtsalt loodusliku materjali asemel on kasutatud käepäraseid vahendeid.

Teiseks instrumendiks oli armuturgur, mis oli valmistatud mõned lauajupist ja pesukausist, kaudselt üritab pill jäljendada basskitarri. "Sellega saab imiteerida väikeste näriliste loodusfilmiheli, selline vajalik asi, mis kodust alati puudu on," ütles Markus Teeäär ja tõdes, et tegelikult saab pilliga isegi duure võtta.

"Tuli meelde üks vana lugu, oli selline poiss nagu Hendrik Kollamaa, tema unistus oli saada heaks viiludajaks, aga tema isa keelas rangelt viiludamise ära," sõnas Õunapuu ja lisas, et poiss tegi salaja endale kasehalust viiuli. "Üks päev jäi isale puuriida taga vahele, isa vaatas suu lahti ja ütles poisile, et ta jätkaks nii."

Lisaks neile instrumentidele valmisid ka pangepill, kanalisatsiooniorel ning näiteks n-ö mõttetu pill. Kõik pillid lähevad oksjonile, kus huvilistel on need võimalik endale osta.