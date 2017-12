Reisisell Jüri Burmeister rändas paari aastaga läbi 33 eri riigi

"Ringvaates" oli külas Jüri Burmeister, kes läks 2015. aasta märtsis reisile nii, et tal oli taskus vaid 15 eurot. Tänaseks päevaks on ta läbi reisinud 33 riiki ning rääkis stuudios lühidalt, mida selline eripärane reis tegelikult tähendab.

"Tasub uskuda inimestesse, kes on meie ümber, sest headus võidab alati võõra väe, me oleme kõik üks perekond siin planeedil Maa," ütles Burmeister.

"Ma sain siis 25-aastaseks ja tundsin, et mul on jõudu ja soovi lennata pesast välja ja leida oma tee," ütles Burmeister ja selgitas, et esiteks siidrus ta Soome. "Pakkisin koti, sain seljakoti sünnipäevaks ja alustasin Soomest, esimene unistus oli näha jõuluvana, minna Lapimaale."

