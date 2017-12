"Ringvaade" näitas mäluhäiretega eakate päevahoiu igapäeva

"Kui tal läks mälu halvemaks ja ma nägin, et ei saa tal lasta päris omapäi asju toimetada, siis mul oli süda väga valus, et ma pean oma ema luku taha panema, ma olin ikka päris õnnetu," ütles Eva Toome ja lisas, et ta hakkas otsima võimalusi, et keegi käiks talle emale seltsi pakkumas. "Siis soovitati hoopis sellist varianti pakkumas ja see on palju parem, sest ta saab kodust välja."

"Tal on diagnoositud Alzheimeri tõbi ja ma arvan, et see on olnud tal väga pikalt," sõnas Toome ja nentis, et see võttis lihtsalt kaua aega, kui ümbritsevad inimesed hakkasid aru saama. "Alguses ärritas, aga mingi hetk, kui sa teadvustasid, et see on haigus, siis läks kõik kergemaks."

"Ühel õhtul ajas ta oma korteriukse naabriuksega segamini ja sattus nii, et naabrid vaatasid just "Selgeltnägijate tuleproovi" ja kui nad äkki avastasid, et keegi võõras inimene seisab nende esikus, selliseid asju on olnud," ütles ta.

Tegevusjuhendaja Ludmilla Perker selgitas, et seda teenust ei vaja mitte ainult eakad, vaid ka nende omaksed. "Sellel ajal, kui nad toovad eakad siia, on nad ise vabad."

"Meie loovtegevuste hulka kuuluvad maalimine, värvimine, joonistamine, vahel on nii, et nad ei oska joonistada, siis me joonistame koos nendega," tõdes Perker ja lisas, et selle taustaks käib ka alati muusika. "Pärast seda on ka mälutreeningud."