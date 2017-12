Elisas vähendati eksperimendi korras tööpäeva kahe tunni võrra

"Ringvaates" oli külas Elisa esinduse juhataja Igor Arendaš, kelle tööpäeva vähendati eksperimendi korras kaheksalt tunnilt asemel kuuele tunnile. Ta kinnitas, et see andis talle juurde energiat ning kasvatas jõudlust.

Igor Arendaš sõnas, et umbes aasta tagasi tehti talle selline pakkumine. "Mõte on siis see, et minu põhipalk ja puhkused jäid kõik samaks, lihtsalt ma töötasin vähem aega," ütles ta.

"On jäänud veel sellised teenindajad, kes töötavad kaheksa tundi, aga nende töö iseloom on tänaseks palju lihtsam," selgitas Arendaš ja lisas, et müügiinimesel on kuus tundi tööd teha palju parem. "Mul oli kogemus, kus ma kolm päeva järjest töötasin kaheksa tundi järjest ning oli tunne, et rohkem ei jõua, energiat lihtsalt enam polnud."

"Kuuetunnise tööpäeva puhul tulin ma klientide juurde ja tahtsin nendega suhelda, kõik olid rahul, mina, sest sain müüki teha ja kliendid, sest nad said minuga sidet," tõdes ta ja kinnitas, et kuus tundi on see õige aeg. "Ma tegin just nii palju, kui suutsin, energiat oli piisavalt."

Tänaseks on Arendaš saanud juba kaupluse juhatajaks, mis tähendab, et enam ta endale kuuetunniseid päevi lubada ei saa. "Ma tahan ise edasi liikuda, ma olen alles 23-aastane, tulevik on ees."