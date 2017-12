Näitlejannad kannavad Kuldgloobustel ahistamisskandaalide valguses musta

Sel aastal sattusid ahistamisskandaali mitmed filmimaailma suurnimed nagu Harvey Weinstein, Louis C.K., Kevin Spacey, Matt Lauer ja teised. Kümned naised ja mehed on tulnud välja oma looga ahistamisest. Ajakiri Time valis selle aasta inimesteks need, kes oma lugu on julgenud avalikult jagada.

Väljaanne People avaldas, et mitmete allikate kinnitusel kannavad nomineeritud nagu Jessica Chastain, Mary J. Blige ja Meryl Streep musta riietust. "Must sümboliseerib protesti, mis Hollywoodis ahistamise vastu toimub," seisis väljaandes.

