Lapsed saatsid kaheeurose mündi joonistuskonkursile ligi 8000 kavandit

"Laste joonistuskonkursi populaarsus ületas igasuguseid ootusi. Rõõmustav oli näha, et lapsed haarasid nii innukalt kinni võimalusest teha vabariigi juubeli tähistamise vaimus üks eriline kingitus, mis jõuab nii Eesti kui ka Euroopa inimeste rahakotti. Tänan ka õpetajaid, kes tegid ära suure töö laste juhendamisel ja tööde saatmisel Eesti Panka,“ ütles keskpanga president Ardo Hansson. Hansson lisas, et selline kaasamine aitab tuua ühiskonnas olulisi sündmusi noortele lähemale.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel