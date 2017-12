Rahvusliblikaks kandideerib üheksa liiki

Liblikatesse on alati enamasti hästi suhtutud. Liblikate hämmastav moone väikesest ussikesest läbi muumiana näiva nuku tiivuliseks ja kauniks liblikaks on teinud nendest taassünni ja surematuse sümboli. Paljud maailma rahvad seostavad oma loomise lugu just liblikatega. Liblikaid peeti hingeloomadeks, kelles elasid edasi kas inimeste või ka koduloomade hinged. Liblikaid on peetud ka endeloomadeks. On aeg ka Eesti rahval oma sümbolite hulka lisada üks tore liblikas.

Rahvusliblika tiitlile on nomineeritud Sini-paelöölane, Rohukedrik, Leinaliblikas, Raba-võiliblikas, Mustlaik-apollo, Pääsusaba, Lapsuliblikas, Harilik päevakoer, Silmiksuru. Tutvu liikidega siin.

Rahvusliblikat saab valida veebilehel rahvusliblikas.ee. Hääletada saab 2017. aasta lõpuni.