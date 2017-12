Kümneaastane Loviise Võigemast astub Maša kingadesse

Järgmisel nädalal on Tallinnas Maša ja Karu jääetendus "Masha and The Bear on Ice". Oma hääle annavad armastatud muinasjutu ja multika tegelastele hinnatud Eesti lauljad ja näitlejad, teiste seas Indrek Taalma ja Ott Lepland. Maša rolli asub kümneaastane Loviise Võigemast.

20. ja 21. detsembril toimub Saku Suurhallis maailma ühe menukaima multifilmi "Masha and The Bear" ainetel valminud jääshow "Masha and The Bear on Ice". Eestikeelses Maša ja Karu jääsetenduses teevad kaasa armastatud Eesti näitlejad ja lauljad. Vahvatele multika ja muinasjututegelastele annavad oma hääle Loviise Võigemast (Maša), Indrek Taalmaa (karu), Tanja Mihhailova-Saar, Mart Müürisepp (panda), Tanel Saar (rivaal karu), Imre Saarna (hunt), Ott Lepland ja paljud teised.

"Masha and The Bear on Ice" kontserdietendus põhineb 2009. aastal loodud 3D animatsioonil "Maša ja Karu". Multifilm omakorda on inspireeritud samanimelisest Vene muinasjutust, mis räägib seiklusrikka loo pisikesest Mašast ja tema ustavast sõbrast Karust, kes pidevalt väikese neiu pahandusest välja aitab. Oma rännakutel kohtuvad peategelased paljude tuttavate ja armsaks saanud tegelastega, kelle seas on hundid, jänesed, rebased ja väike pingviin.

Maša ja Karu on kujunenud fenomeniks kogu maailma laste ja täiskasvanute seas. Populaarses videokeskkonnas Youtube on tegemist vaadatuima multikaga, olles kogunud üle kahe miljardi vaatamise ühe video kohta. Sel suvel avaldatud edetabeli põhjal on "Maša ja Karu" 17. episood Youtube’i vaadatuimate videote edetabeli seitsmendal kohal, jättes selja taha nii Taylor Swifti hittlooga "Shake it off" kui ka Adele’i "Hello".

Maša ja Karu jääetendus "Masha and The Bear on Ice" on kogu perele mõeldud põnev kontserdietendus. Selles on ligi 30 lehekülge dialooge ja 11 laulu. Näha saab elusuuruses rekvisiite, mille hulka kuulub teiste seas hundipere kiirabiauto ja Maša jalgratas. Iluuisunumbreid saadab originaalmuusika ning ekraanil kuvatakse spetsiaalselt jääshow jaoks multifilmi tegijate poolt loodud uhkeid animatsioone. Kõik lavastuseks vajalik sõidutatakse kohale nelja veoautoga ja luuakse 70-pealise meeskonna poolt.

Maša ja Karu jääshow etendused toimuvad Tallinnas, Saku Suurhallis 20. ja 21. detsembril.