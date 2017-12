Galerii: "Tähesõdade" uue osa esilinastus tõi kohale rohkelt fänne

Suurejooneline kosmoseseiklus "Star Wars: Viimased jedid" jätkab Skywalkeri saagat, kui noored kangelased asuvad koostööle galaktika legendidega, et lahendada Jõu iidsed mõistatused ning mineviku saladused.

Osades Mark Hamill ("Kingsman: Salateenistus"), Carrie Fisher ("Kui Harry kohtas Sallyt"), Adam Driver ("Logan Lucky"), Daisy Ridley ("Mõrv Idaekspressis"), John Boyega ("Attack the Block"), Oscar Isaac ("Ex Machina"), Lupita Nyong’o ("12 aastat orjana"), Andy Serkis ("Ahvide planeedi sõda"), Domhnall Gleeson ("Ema!"), Anthony Daniels, Gwendoline Christie ("Troonide mäng"), Kelly Marie Tran (""), Laura Dern ("Wild at Heart") ja Benicio Del Toro ("Galaktika valvurid"). Stsenarist ja lavastaja on Rian Johnson ("Looper", "Brick").