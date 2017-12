Margus ja Anna-Greta Tsahkna saavad kolmanda lapse

„Ootan põnevusega uue ilmakodaniku tulekut, kuna näen endal senisest oluliselt suuremat rolli, et me lihtsalt ei muretseks lapsi, vaid naudiksime kogu perega seda kõike,” rääkis Margus Tsahkna Kroonikale .

