Galerii: Tanel Padar esitles esimest sooloplaati

Taneli Padari esimesel soolo-minialbumil "Parem veelgi" kuuleb viit sel aastal sündinud muusikapala. Esimene singel "Parem veelgi" avalikustati juba kevadel, teine singel, tempokas "Teineteisele" tuli välja suvel ning kolmandat singlit "Soovin head" on võimalik kuulata alates tänasest. Lisaks on EP-l veel kaks uut lugu "Hingame uuesti" ning "Veel ja veel".



"Ilmunud minialbum on minu jaoks väga märgilise tähendusega," rääkis Tanel ise. "Lood räägivad uutest algustest ja pärast pöörast möödunud aastat tunnen, et olen jõudnud oma elus väga heasse kohta. Usun, et see singel, EP ja muusikavideo tähistavad millegi suure ja põneva algust," lausus ta.