Konesko töötajaid ootab jõulukuu hommikutel päkapikusussis üllatus

Kell 7.30-ks on päkapikud Koneskos oma töö ära teinud ja kõiki ettevõtte töötajaid ootab iga päev ees üks magus üllatus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tootmiskoordinaator Urmas võttis sussi seest välja Tõmmu kommi. Urmase sõnul on Tõmmu komm pigem päkapiku lemmik, kuid sobib ka talle.

"See on nii äge. Terveks päevaks on hea tuju. Hetkeks muutud täiesti lapseks, ise ka imestad, et tuled niimoodi õhinaga siia võtma ja vaatama, kuigi sa juba tead, mis seal on," rääkis elektrikomponentide tehase juht Kristel.

"See on väga vahva, et hommikul väike maiustus ootab," ütles mootorimähkija Hendrik.

Elektrikomponentide valmistaja Annika sussis oli aga Tiina komm. Varem on päkapikud toonud šokolaadi ja veel erinevaid komme. "Väga äge," arvas ta igahommikusest üllatusest.

Juhtkonna assistendi Ragne Krupenenkovi kinnitusel käivad päkapikud ettevõtte kõigis tootmisüksustes. "Käivad põltsamaal, ka Türi-Allikul. Kedagi me ära ei unusta," rääkis Krupenenkov. Tema sõnul töötab ettevõttes umbes 360 inimest.

"Meid tunnistati Järvamaa parimaks ettevõtteks ja meil on nii tublid töötajad, et kuidagi peaks neid ju tänama kogu selle saavutuse ja pingutuse eest, mis nad aasta jooksul teinud on," põhjendas Konesko tootmisjuht Argo Tuisk.