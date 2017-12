Lauri Kaare ennustab "Star Warsi" saagale pikka eluiga

Kaare meenutas "Ringvaates", et James Bond tähistas hiljuti oma 55. sünnipäeva ning pole kaugeltki võimatu, et ka "Star Wars" selle elueani välja veab.

"Minu südame täidab see rõõmuga, et film edasi läheb," tunnistas ta ning lisas, et paljusid liigutab ka tõsiasi, et praegu kinodesse jõudev osa jäi viimaseks rolliks Carrie Fisheri jaoks. "Lisaks näeme peaosas Mark Hamilli, kes saagat alustas poisikesena, aga nüüdseks on vanem kui Obi-Wan Kenobi võtete alguses. Võib tõdeda, et aeg meid muutnud on," rääkis ta. "Mind rõõmustab, et Eesti kuulub maailma progressiivsesse ossa, kus armastatakse "Tähesõdasid" ja et filmi tõmme pole kuhugi kadunud."

Kaare kinnitas, et uus film koondab kõige täiuslikumad efektid, mida praegu raha eest on võimalik osta.