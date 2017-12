Veekunst saab paberile tänu härjasapile

Garip Ay oli külas ka "Ringvaates", kus selgitas tehnikat, milles ilusad värvilised teosed sünnivad.

"Hakkan kõigepealt mustale veele maalima, seejärel läheb see paberile edasi," näitas ta saates oma oskusi.

Esmalt katsetatakse värvi toimimist, siis lisatakse teosele härjasappi, et kunst paberile kinnituks. "Härjasapp on läbinisti looduslik materjal, mis aitab värvidel paberile kleepuda. See on täiesti tavaline paber, aga värve võib kanda ka näiteks oma nahale - peaasi, et pind oleks matt," õpetas kunstnik.

Iidset ebru tehnikas kunsti on kasutatud ka näiteks muusikavideotes.