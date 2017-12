Tommy Cash räpib Briti superstaari Charlie XCX kogumikul

Charli XCX-i seni kuulsaim soolohitt on olnud "Boom Clap", mis oli hittfilmi "Süü on tähtedel" tunnusmuusikaks.

Charlie XCX ehk Charlotte Emma Aitchison on briti laulja, kes on koostööd teinud maailmakuulsate artistidega nagu Iggy Azalea ja Icona Pop. Tema esinejanimi Charli XCX sai alguse MSN-ist, kus ta vestlust lõpetades alati "XCX" kirjutas.

Juulis avaldas Charlie XCX eduka singli "Boys", kus Eesti muusik videopildis kaasa tegi. Nüüd on Cash andnud panuse ka Charlie XCX-i muusikasse, lüües kaasa loos "Delcious". Lisaks on Cash Charli XCX-i ja produtsent A. G. Cooki kõrval ka üks autoritest.

