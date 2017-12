Blogija süüdistab Jaak Jusket loomevarguses

"Ostsin Jaak Juske värskelt ilmunud raamatu "Sada põnevat lugu Eesti Vabariigist". Sada lugu, iga aasta kohta üks. Välja antud Eesti Vabariik 100 raames ja rahadega. 1959. aasta lugu tundus tuttav - sõna-sõnalt minu blogipostitus siit, 9. märtsist 2017," kirjutas Joala oma blogis.

"Need viited on raamatu ees olemas. Ma olen, jah, kasutanud internetiallikaid. See on ka raamatu alguses kirjas, et see pole teaduslik uurimus, sellepärast pole ka raamatus konkreetseid viiteid. Ja on ka kirjas, et on tegemist internetiallikatega ja on kasutatud ajalehelugusid, need viited on olemas," kommenteeris Juske.

Juske lisas, et ei saa kindlalt väita, kas ka Jalutuskäik Ajas blogile on tema raamatus viidatud. "Kui inimene seda soovib, on kindlasti vaja sinna konkreetsem viide lisada. Ei ole küsimustki," lubas Juske.

Ta lisas, et selle konkreetse loo puhul võis tõesti juhtuda, et ta ei teavitanud selle kasutamisest loo autorit. "Ma pean Agnesega rääkima," lubas Juske.

Joala selgitas blogis, et selle postituse jaoks tegeles teemaga nädal aega, luges arstide elulooraamatuid ja muid materjale, et teemat endale selgeks teha. "Tundub, et hästi sai, kui ajaloolane on valmis seda enda oma pähe avaldama," kommenteeris Joala ja küsis: "Kas lugupeetud usundilooõpetaja ja Tallinna linnavolikogu liige Jaak Juske on varas või ongi nii, et ka mina võin võtta Jaak Juske blogipostitusi ja anda neist välja raamatu?"