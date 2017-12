Lauri Kaare "Tähesõdade" uuest filmist: mitmes kohas tuli klomp kurku

"Star Wars: Viimased jedid" on viimane film, kus saab näha "Tähesõdade" legendaarset printsess Leiat, keda kehastab Carrie Fisher. "Nüüd, detsembrikuus saab aasta mööda, kui Carrie Fisher selle planeedi maha jättis. Üks paljudest põhjustest, miks filmi vaadates erinevates kohtades klomp kurku tuli," tõdes Kaare "Vikerhommikus".

Lisaks Fisherile lõi filmis üle aastakümnete kaasa Luke Skywalkerit kehastav Mark Hamill. "Ma ei kujuta ette, et kui põnev võis olla Mark Hamillil ja Carrie Fisheril tulla tagasi nende rollide juurde pärast 30-aastast pausi. Samas see võis olla ka jube himrutav, sest sa oled nii palju vanemaks jäänud ja mälestused kuldavad alati kõik asjad ilusamaks, võib-olla sind mäletati parema näitlejana, kui sa tegelikult toona olid. Mark Hamill on muutunud 40 aastaga oluliselt paremaks näitlejaks," kiitis Kaare.

Kaare tõdes, et "Tähesõdade" saagal ongi suur osa nostalgial. "Nostalgia väärtust ei saa kunagi alahinnata. Selline soe tekk või mantel, mille varrukaotsad on juba natukene kulunud, aga kui tõmbad selle selga, on sul hea soe tunne. Suur osa sellest ongi nostalgial," rääkis Kaare "Tähesõdade" fenomenist.

Kuigi "Star Wars: Viimased jedid" on juba kuulutatud kriitikute poolt aegade parimaks osaks, siis Kaare ei julge sama seisukohta võtta. "Ma ei oska öelda. Ma olen seda ainult ühe korra näinud. Pluss see, et kui objektiivselt sa suudad panna kõrvuti filmid, mida sa oled näinud laialipillutatuna mitmekümne aasta jooksul. Kui erinev ma olin ise, kui ma 16-aastaselt nägin kõige esimest "Star Warsi" filmi," põhjendas Kaare.

Samas kinnitas Kaare, et uues osas oli huumorit, sobivas koguses emotsiooni ja massiivseid kosmoselahinguid. "Rian Johnson on tõesti teinud väga hea töö. Kõik on tasakaalus ja kõik kulgeb sellises tempos, et see kaks ja pool tundi ei tundunud kordagi piinav," kiitis ta.

Kaare usub, et "Tähesõjad" jäävad fännidega veel paljudeks aastateks. "Fännina ma ei suudaks selle üle rohkem rõõmustada," tõdes Kaare.