ERR Menu soovitab: aeg on viia end pühademeeleollu

Suve lõpus leiab memmeke Louise end tillukese suvituslinna Bilingeni perroonilt hooaja viimasele rongile järele vaatamas. Rong on ilma temata linna poole teele läinud ja selles mahajäetud linnakeses tuleb tal nüüd ihuüksi talv üle elada. Aga Louise on tubli ja kohaneb olukorraga nagu üks õige Robinson Crusoe. Ta leiab endale sõbra, toreda koera, kellega juttu ajada...

