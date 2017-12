Salma Hayek süüdistab Harvey Weinsteini tapmisähvarduses

Näitleja Salma Hayek avaldas, et Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein, keda on seksuaalses ahistamises süüdistanud kümned naised, ähvardas teda tappa.

"Ma tapan sind, ära arva, et ma seda ei suuda," olevat Weinstein Hayekit ähvardanud, kirjutas näitlejanna New York Timesi veerguel.

51-aastane näitlejanna tunnistas, et 2002. aastal avaldatud filmiga "Frida" töötades pidi ta korduvalt ära ütlema seksuaalsele väljapressimisele Weinsteini poolt.

"Ütlesin ära pakkumisest temaga koos duši alla minna. Ütlesin ära pakkumisest, et ta võiks mind dušši võtmas vaadata. Ütlesin ära pakkumisest, et ta masseerib mind. Ütlesin ära pakkumisest, et tema alasti sõber masseerib mind. Ütlesin ära pakkumisest, et ta teeb mulle oraalseksi. Ütlesin ära pakkumisest, et võtaksin koos mõne teise naisega paljaks," kirjeldas Hayek Weinsteini tehtud ettepanekuid.

Hayeki sõnul ähvardas Weinstein "Frida" võtted lõpetada, kui Hayek ei nõustu filmima seksistseeni teise naisega. "Pidin lõpuks tarvitama rahusteid, mis peatas nutmise, kuid tegi öökimise hullemaks," kirjeldas Hayek, meenutades ebameeldivat stseeni, mis polnud tema sõnul filmi kontekstis oluline.

Weinsteini esindaja Holly Baird lükkas Hayeki väited tagasi. "Härra Weinstein ei mäleta, et oleks survestanud Salmat filmima seksistseeni teise naisnäitlejaga. Weinstein ei olnud ise selle filmivõtte ajal kohal," kommenteeris Baird. Ta lisas, et Hayeki süüdistused pole täpsed ja tunnistajad näevad seda lugu teisiti.

2002. aastal ilmunud "Frida pälvis" kuus Oscari nominatsiooni, seejuures parima naisnäitleja kategoorias.