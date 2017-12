Marko Reikop tutvus Tallinna lennujaama auhinnatud puhkeruumiga

"Vaadake ringi, ta on hubane, ta on ilus, ta on vaikne. Samas on ta äärmiselt sõbralik, see on tõesti viimane kodune koht enne välismaale minekut. Ta on kõige ilusam, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas," kiitis endine välisminister Marina Kaljurand, kes on oma karjääri jooksul külastanud lugematul hulgal lennujaamasid, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Tallinna lennujaama äriklassi ootesaal on sisustatud nagu elutuba - sealt leiab nii kamina, jõulusussid kui ka eestipärased kiluvõileivad. Saatejuht Marko Reikop tegi Tallinna lennujaamas reportaaži.

Igapäevaselt külastab äriklassi lounge'i umbes 200 inimest, üha rohkem naudivad seda ka eestlased.