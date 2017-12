Ira Lember saatis avaldamata romaani kogemata jäätmekäitlusesse

91-aastane Ira Lember on aastaga valmis saanud kaks romaani ning viljakas kirjanik tunnistas, et see oli talle endalegi üllatus. Aastate jooksul on Lember avaldanud üle 70 raamatu, kuid mitmed ideed on jäänud teostamata.

"See tuli mulle endalegi ootamatult ruttu. Viimasel ajal olen ühe raamatu aastas kirjutanud ja see aasta läks kuidagi rutem. Ta on võib-olla natuke õhem ka," rääkis Lember ETV saates "Ringvaade" uuest teosest "Elukutse ohver".

Lember selgitas, et kui muidu alustab ta raamatu kirjutamist esimesest septembrist, siis tänavuse külma suve tõttu alustas ta uut raamatut juba augustis. "See on tore jõulukink mulle endale, saan sõpradele kinkida ja tegin lugejaskonnale sellise jõulukingi," oli Lember rõõmus.

Lember selgitas, et hakkas täiskasvanutele hilja kirjutama, mistõttu peab tegema aja tasa. Karjääri jooksul on Lember kirjutanud üle 70 raamatu. "Raamatuid on vähem kui aastaid," naeris Lember.

Kirjanik lisas, et kirjutab päevas kaks tundi, mitte rohkem, kuid naudib seda protsessi. "Kui ma hakkan midagi kirjutama, meeldib mul sinna sisse minna. See oleks nagu teine elu, ei lähe igavaks," kiitis Lember ja tõdes, et tunneb kurvastust, kui järjekordne raamat valmis saab.

Lember tunnistas, et ideejupikesi uuteks raamatuteks on nii palju, et raske kokku lugeda. "Ühe romaani viskasin kogemata ära. See oli kunagi 40 aastat tagasi kirjutatud, vanale paberile sai mitu korda kirjutada ja kõik jäid alles. Ma ütlesin, et need paneme kõik makulatuuri ja siis läks üks romaan ka niimoodi," rääkis Lember, kuid arvab, et raamatu idee oligi oma aja ära elanud.