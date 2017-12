Muusikaauhindade gala toob lavale varasemast rohkem etteasteid

"See on üks väga tore hetk aastas, kus kohtab kõiki kaasmuusikuid, sest ülejäänud aja oleme kõik lavadel ja tuuridel. Kindlasti on see ka publiku jaoks tore sündmus, sest on võimalus näha paljusid Eesti artiste ühel laval," ütles Sandra Vabarna Trad.Attack!-ist.

Eesti fonogrammitootjate ühingu esindajal Danel Pandrel on hea meel, et Trad.Attack!-il just sel ajal kalendris vaba aeg oli, kuna bänd lendab pidevalt mööda maailma ringi, ainuüksi sel aastal andsid nad 60 kontserti kahekümnes riigis.

Nii Liis Lemsalu kui ka Trad.Attack! astuvad lavale spetsiaalselt selleks õhtuks ettevalmistatud showga. Sandra Vabarna lubas, et nad annavad endast maksimumi, kuid sellest, mis täpsemalt laval toimuma hakkab, on veel vara rääkida.

Lemsalu ja Vabarna on ühel meelel, et nii nominatsioon kui ka auhinna võitmine on alati väga suur au ja ülev tunne, järelikult on nende muusikat ja tegemisi märgatud ning need lähevad kellelegi korda. Sandra Vabarna kinnitas, et Eestis võidetud auhinnad omavad tähtsust ka välismaal. "See tähendab, et meil on kodumaal toetav fännibaas ja oleme ennast ühel muusikaturul juba tõestanud," ütles Vabarna.

Liis Lemsalu ja Trad.Attack! tulid sel aastal välja ka uute albumitega, kuid see, kas nad jõuavad ka auhinnale nomineeritud artistide hulka, selgub jaanuari alguses, kui tehakse teatavaks tänavused nominendid.