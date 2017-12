ERR.ee video | "Prillitoosi" heategevusprojektile on saadetud üle 1300 kingi

Detsembrikuu on jõulukuu ja juba kuuendat aastat korraldab "Prillitoos" heategevusprojekti "Soojalt ja südamest", et toetada jõuluajal neid peresid, kellel on raskusi.

Sel aastal olid lisaks sokkidele ja kinnastele oodatud oma kätega tehtud ehted ja mänguasjad. "Ääretult sümpaatselt on inimesed vastu tulnud, Eestimaal ei ole headus kadunud," oli saatejuht Reet Linna ERR Menuga rääkides rõõmus.

Koos kingitustega on saadetud südamlikke kirju ja soove abivajajatele. Sel aastal on juba saadetud üle 1300 kingituse, aga pakke saab teele panna veel 17. detsembrini.

"Me näeme, kuidas need silmad säravad, kui lapsed neid kotte lahti võtavad. Teine tore asi on see, et täna hommikul oli mul pakikene laua peal, üks proua oli mulle isiklikult kogunud salli ja sokid," rääkis Linna. Saate toimetaja Silvia Karro kinnitas, et kõik saadetud asjad leiavad oma koha suurperedes.

18. detsembril toimub Kernu mõisas kolme suurpere vastuvõtt, "Prillitoos" võtab üritusele kaasa ka üllatuskülalise. 24. detsembri "Prillitoosi" eetris on heategevuslikust ettevõtmisest videolugu.