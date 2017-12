"Wend Weis" nomineeriti aasta keskkonnateole: on au olla selles nimekirjas

Konkursi eesmärk on selgitada välja keskkonnateod, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust. Samuti soovitakse innustada konkursi võitjate kaudu ka teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.

"Wend Weis" on 2017. aasta sügishooajal ETV ekraanile jõudnud sari. "Wend Weis" seob kokku rohumaaveise kokkamise nipid ja tutvustab saatesarja jooksul Eesti poollooduslikke kooslusi ning nende hooldamise olulisust. Näiteks hooaja teises saates räägitakse rannaniitudest ning kuuendas saates tutvustatakse Laelatu puisniidu liigirikkust. Selline poollooduslike koosluste käsitlus läbi inimeste igapäevase toidu on tavainimesele oluliselt lihtsamini arusaadav, kui ainult looduskaitsele pühendatud saated.

Poollooduslikud kooslused on ühed maailma liigirikkamad kooslused, mille säilimise tagab vaid püsiv iga-aastane hooldus. Selleks, et need kooslused püsiksid ka ilma Euroopa Liidu poolt makstavate toetusteta, on äärmiselt oluline, et nendel aladel kasvanud loomade liha väärindataks ja see tagaks talunikule piisava sissetuleku. Läbi selle tegevuse tähtsustamise ning tutvustamise saavad ka inimesed aidata oma valikutega kaasa looduskaitselistele tegevustele ning läbi selle elurikkuse säilimisele Eestis. Seetõttu on sellise teavitustöö mõju keskkonnale äärmiselt suur.

"Ainuüksi fakt, et tehtud tööd väärtustatakse tähelepanemisega, on väga

rõõmustav. Ja olla sellises nimekirjas on au. Saatesarja "Wend Weis" meeskonna nimel - suur tänu tunnustuse eest," kommenteeris "Wend Weis" saatejuht Priit Kuusk.

Konkursi võitjat ootab 5000 euro suurune preemia ja keskkonnamärgise kasutusõigus. Oma hääle lemmikkandidaadile saad anda SIIN.