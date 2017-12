Elina Netšajeva muutis oma nime rahvusvahelisemaks

"Otsustasime nime kirjapilti muuta, kuna š-täht võib tekitada inimestel väikest segadust," selgitas Elina. "Interneti väljadel on artisti lihtsam leida, kui nime kirjapilt on rahvusvahelisem ja ilma eriliste täpitähtedeta. Loodan, et see väikene muutus toob mõnusaid värskeid tuuli minu artistiellu."

Möödunud aastal juhtis Elina koos Marko Reikopiga Eesti Laulu poolfinaale, kuid sel aastal otsustas ka ise konkursist osa võtta. "La forza" on kirjutatud koostöös Timo Vendtiga, kes oli ka Tanja võiduloo "Amazing" taga. Samuti on tiimis laulu autoritena Mihkel Mattisen ning Ksenia Kuchukova ja Elina Nechayeva.

"Eraelus on mul plaanis kasutada endist nime kirjaviisi, kuid võib-olla hakkab uus nimi nii meeldima, et see rändab üle ka eraellu," ei välista Elina, et praegune muutus võib võtta püsivama vormi.

Eesti Laul 2018 poolfinaalide laulud kõlavad esmakordselt 19. ja 20. detsembril ERR Menus avalduvas veebisaates. Alates kella 10st hommikul kuni 19ni õhtul kõlab igal täistunnil poolfinaali jõudnud lugu selles järjekorras, nagu nad tulevad esitusele ka veebruaris toimuvates poolfinaalsaadetes.

Eesti Laul 2018 poolfinaalid toimuvad 10. ja 17. veebruaril. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 3. märtsil. Piletid finaalkontserdile on müügil Piletilevis.