"Terevisioon" muutub uuel aastal pikemaks ja jätkab nelja saatejuhiga

Kui varem lõppes "Terevisioon" hommikul kell 8.55, siis alates jaanuarist on saade kümme minutit pikem ja hommikuprogrammi lõpetavad kell 9.00 eetrisse jõudvad uudised. Uudislikkus on uueneva "Terevisiooni" peamine märksõna ja ka saates kajastatavate vestlusteemade fookus muutub senisest päevakajalisemaks.

""Terevisioon" on väga paljude jaoks päeva alustajaks. Siit peaks inimene saama kindluse, et maailm on jätkuvalt alles. Et päike tõuseb ka täna ja midagi hullu pole selles, kui ta nutitelefonis polegi veel oma Facebooki kontot avanud," rääkis ERRi päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala.

"Me soovime, et inimesed saaksid "Terevisioonist" teada tänaste peamiste uudiste tausta ja tagamaad, ees ootavate sündmuste kommentaarid ja ka head nõu, mida algava päevaga peale hakata. Ebaoluline ei ole ka annus meelelahutust, et päevale mõnus foon anda. Usun ja loodan, et "Terevisiooni" tiim saab sellega kenasti hakkama, et hommikuti teleriekraanilt teid tervitavad inimesed on teile heaks ja sõbralikuks kaaslaseks," lisas ta.

Uuenenud "Terevisioon" on ETV ekraanil alates 8. jaanuarist argihommikuti kell 6.55. Saadet juhivad Katrin Viirpalu, Piret Järvis-Milder, Reimo Sildvee ja Martin Veisman.

Viies senine saatejuht Heli Luik jätkab "Terevisiooni" muusikatoimetajana.