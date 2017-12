Galerii: J.K. Rowling nimetati Briti aukavaleriks

52-aastane Rowling sai haruldase tiitli, mille kavaleriks saab korraga olla vaid 65 inimest. Aukavaleri tiitliga tunnustatakse briti inimesi, kes on panustanud kultuuri, teadusesse, poliitikasse või religiooni. Ordenit on välja antud 1917. aastast ning tiitliga on pärjatud näiteks Ian McKellenit ja Judi Denchi, vahendas Metro.co.

Harry Potteri looja tähistab tänavu 20 aastat sellest, kui ilmus esimene võlurpoisist jutustav raamat. Toona Joanne Rowlinguna tuntud kirjanikul valmis "Harry Potteri" esimese raamatu käsikiri 1995. aastal enamjaolt Edingburghi kohvikutes istudes, samal ajal, kui laps kõrval vankris magas. Pärast mitmeid tagasilükkamisi võttis Bloomsbury kirjastus lõpuks käsikirja vastu ning 26. juunil 1997. aastal ilmus lõpuks vaid 500 eksemplari esimesi kõvakaanelisi Potteri-raamatuid.

Siis juhtus aga midagi ootamatut - esimene raamat koos veel hiljem ilmunud kuue järjeosaga müüs üle maailma enam kui 450 miljonit koopiat. "Harry Potteri" esimene film "Tarkade kivi" tuli välja 2001. aasta novembris. Tänu filmidele sündisid sellised tähed nagu Daniel Radcliffe, Emma Watson ja Rupert Grint.

Rowlingut on varem tunnustatud Briti Impeeriumi ordeniga (OBE) 2001. aastal.

Kirjanik on aktiivne ühiskonnaelus, omades Twitteri kontot, millel on üle kümne miljoni jälgija. Sotsiaalmeedia kaudu on Rowling toetanud mitmeid heategevusorganisatsioone ning võtnud sõna teemadel nagu Brexit või USA presidendivalimised.