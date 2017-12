Rakvere sai helkuriallee

Helkurite hulgas on nii uusi kui ka vanu, nii poe omasid kui selleks sündmuseks spetsiaalselt laste endi meisterdatuid.

Teatri helkurpuude allee aktsioon sai inspiratsiooni talvelavastusest "Tagassi inglite juurde", mille raames luuakse valgusinstallatsioonid Rahvaaeda. Installatsioonid teevad märgatavaks selle, mis igapäevaselt jääb varju, kuid võib-olla süvenedes ja lähemalt vaadates, on ääretult ilus. Kastani puiestee on allee, mida mööda liikleb palju inimesi, kuid pimedal ajal on ta üsna märkamatu ja mattunud hämarusse. Kinnitades puudele helkureid, mis säravad vastu autotuledes, on võimalus luua midagi silma haaravat ja köitvat.

Mööduvatel inimestel, kel endal puudub helkur, on võimalus valida meelepärane ja riputada endale külge ning olla pimedal ajal nähtavam olla.