Kuulsused jagavad sotsiaalmeedias koolikiusu ohvrile toetust

"Nad naeravad minu nina üle ja ütlevad, et ma olen kole. Nad ütlevad, et mul pole sõpru," kirjeldas Jones seda, millega ta igapäevaselt koolis kokku puutub. Poiss küsib ema filmitud videos, miks teised lapsed nii käituvad. "Inimesi, kes on teistsugused, ei pea seetõttu kritiseerima, nad ei ole selles ise süüdi," rääkis poiss läbi pisarate, vahendas Huffington Post.

Poisi ema filmis video kooli lõunapausi ajal, sest Jones kartis koolis süüa, rääkides, et õpilased viskavad teda toiduga.

Videot on poisi ema Facebooki lehel vaadatud üle 18 miljoni korra. Keatoni ema Kimberly Jones kirjutas postituses, et tema poeg on hea laps ning innustas kõiki vanemaid oma lastega kiusamisest rääkima.

Video koolikiusamise ohvrist levib nüüd interneti teel üle kogu maailma, pälvides ka kuulsuste tähelepanu.

Näitlejad Chris Evans, Millie Bobby Brown ja Patricia Arquette on vaid mõned kuulsused, kes on Twitteri teel poisiga ühendust võtnud.

"Sel ajal, kui need jõmpsikad püüavad selgusele jõuda, millised inimesed nad siin maailmas olla tahavad, kuidas meeldiks sulle ja sinu emale tulla järgmisel aastal Los Angelesse "Tasujate" esilinastusele," saatis Evans poisile kutse.

Näitleja Hailee Steinfeld kutsus poisi filmi "Lauluässad" teise osa esilinastusele. Ameerika jalgpallur Delanie Walker saatis Jonesile ja ta perele aga kutse uusaasta mängule Jacksonville'is.

