Jõulud ERR-is: "Jõulutunnel", intervjuu presidendiga ja südamlikud pühadesaated

Jõuluprogramm saab ETV ekraanil alguse 23. detsembril. Päeval saab näha 1999. aastal Viini kontserdimajas salvestatud suurejoonelist jõulukontserti, kus astus üles kolm tenorit - José Carreras, Placido Domingo ja Luciano Pavarotti. Viini sümfooniaorkestrit juhatas Steven Mercurio.

Õhtupoolikul pakub magusat jõulumeeleolu saade "Püha piparkook". Keskajal Saksamaal jõulumaiuseks kujunenud piparkook ilmus eestlaste peolauale 19. sajandi lõpul ja paljudes peredes pärandatakse piparkoogitaigna retsepte põlvest põlve. Kunstnik Mari-Liis Laanemaale on lapsest saati meeldinud piparkooke vabakäeliselt vormida ja kaunistada. Aastatega on ta sütitanud oma kaasa ja paljud teised avastama piparkoogi võlumaailma.

Õhtul kell 20.10 on eetris intervjuu president Kersti Kaljulaiuga, intervjueerib Anu Välba.

Kell 20.45 jõuab vaatajateni "Jõulutunnel 2017" sissejuhatav lugu, mis sai alguse kirjadest, mille kirjutas Tallinna lastehaiglast oma abikaasale enneaegsena sündinud tütre ema. Ta oli oma lapse kõrval, kui arstid beebi ellujäämise eest võitlesid. Oma kirjadesse on ta pannud kõik, mida tunneb ja mõtleb selles olukorras ema. Tänaseks on tütar ise ema. "Jõulutunneli" saatejuhid on Margit Kilumets ja Urmas Vaino.

24. detsember on täis jõulumeeleolu. Hommikul kell 9.05 on vaatajate ees "Prillitoosi" erisaade, mis võtab kokku sisuka aasta. Seejärel, kell 9.45, jõuab ekraanile "Prillitoosi" heategevusprojekt "Soojalt ja südamest", millega on kogutud hulganisti kaunist käsitööd, et valmistada rõõmu suurperedele. Usinad televaatajad on hoolega kudunud, õmmelnud ja meisterdanud kingitusi, mis antakse pidulikult üle Kernu Mõisas. Saatejuht on Reet Linna.

Kell 10.00 on eetris "Jõuluhommik Anuga“. Televaatajaid kõige rohkem liigutanud ja ärritanud külalised on taas Anu stuudios, et aasta oma värviliste sõnumitega kokku võtta. Kell 11.30 saab aga näha Vahur Kersna mastaapset käsitlust "Alo. Surematu", mis jutustab loo Alo Mattiiseni elust, loomingust ja saatusest.

Kell 15.00 saavad televaatajad nautida Eeva Talsi ja tema sõprade muusikat ning kell 16.00 jõuab ekraanile jõuluõhtu jumalateenistus EELK Keila Miikaeli kirikus. Jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenivad Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots ja diakon Lev Lekarkin. Muusikaliselt teenivad koguduse vokaalansambel "Miikael", solist Marika Pabbo, orelil Pille Metsson, vioolal Kristjan Kannukene.

Kell 19.55 pakub muusikat "Jõulutunnel 2016" kontsert. Eelmise aasta jõulu esimesel pühal laulsid paljud armastatud lauljad Niguliste muuseumis "Jõulutunneli" algatusel liikumispuudega inimeste toetuseks. Kontserdil kõlanud laule esitavad Birgit, Pearu Paulus, Kalle Sepp, Hanna-Liina Võsa, Tallinna poistekoor, Jüri Pootsmann, Tanja ja Mikk Saar, Beyond Beyond ning vokaalansambel “Others”. Lauljaid saadab ansambel Swingers.

Jõuluõhtusse mahub ka kultusfilm "Viimne reliikvia" ning kolme jõuluvana tegemisi jälgiv saade "Telli jõuluvana".

Jõulu esimesel jõulupühal kell 10.00 on taas eetris heategevusprogramm "Jõulutunnel". Tänavu kogutakse annetusi Tallinna lastehaigla heaks, et aidata kaasa perekeskse intensiivravi üksuse loomiseks sügavalt enneaegsetele vastsündinutele ning nende vanematele. Kogutud annetuste eest ostetakse seadmed ja aparatuur, mis on vajalik beebide seisundi jälgimiseks ning nende kasvamiseks ja arenemiseks vastava keskkonna loomiseks. Stuudiosse tulevad vestlema toredad külalised, teemakohased videolood on "Jõulutunneli" jaoks ette valmistanud Margit Kilumets, Urmas Vaino, Christel Karits, Anna Gavronski, Kristo Elias jt., musitseerivad Ott Lepland, Ivo Linna ja Birgit Õigemeel, Tanel Padar, Elephans From Neptune, I Wear* Experiment, Traffic, Evelin Samuel, Hedvig Hanson jt.

Annetustelefonid avati 1. detsembril ning need jäävad avatuks 31. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 annetatakse 10 eurot ja numbrile 900 7703 annetatakse 25 eurot. "Jõulutunnel" on eetris kahel päeval: 23. detsembril kell 20.45 ja 25. detsembril läbi päeva - saade alustab hommikul kell 10 ja kokkuvõtted tehakse õhtul pärast "Aktuaalset kaamerat". Saatejuhid on Margit Kilumets ja Urmas Vaino.

Kell 11.30 saab ETV vahendusel osa esimese jõulupüha jumalateenistusest RKK Tallinna Peeter-Pauli katedraalis. Kell 13.30 jõuab ekraanile "Jõuluime". Gustav, Mirtel ja Marta leiavad mänguhoos võlutähekese, mis tõmbab nad enneolematusse seiklusesse Tallinna vanalinnas. Oma teel kohtavad nad tuntud Eesti artiste, kelle lauluviis meelitab tähekesest välja uusi vihjeid, mis juhatavad Lenna, Ivo Linna ja teiste armastatud muusikuteni.

Kell 14.40 jõuab ekraanile kaunis "Talve imemaa". Samal ajal kui linnas liiguvad ringi jõuluvanad ja levib jõulutoitude hõng, jõuab metsas kätte raske aeg. Oravatel, metssigadel, ilvestel ja teistel metsloomadel on kõigil oma strateegia, kuidas külma aega üle elada. Hämmastavast kohanemisvõimest hoolimata käib karm võitlus elu eest ja vahel läheb vaja ka inimeste abi. Film viib vaataja reisile läbi talvise Saksamaa lumiste maastike, mille taustal hargnevad lahti liigutavad loomalood.

Õhtul kell 17.30 on ETV ekraanil verivärske portreesaade "Kahe näoga mees". Enamus inimesi tunneb Alvar Tiislerit kui säravat spordireporterit teleekraanilt, kes oskab lisada pulbitsevaid emotsioone nii jalgpallikommentaaridele kui ka meeleolukat muhedust diktoritööle spordiuudiste otse-eetris. Veidi vähem inimesi on aga kursis Alvari teise tööga, mida ta teeb niisama suure innuga kui spordiajakirjaniku oma. Alvar on tipptasemel laulja ja ooperinäitleja, kelle esinemised sooloartistina on Eesti kõrval hinnatud ka mujal maailmas, näiteks Moskvas ja Tel Avivis. Saates selgub, milline on ühe sellise mehe elu, kel mitu vaimustavat superoskust mantli hõlma alt võtta.

Kell 18.40 tutvustab saade "Jõulud tulid ikka" seda, kuidas paistavad jõulupühad Eestimaal, kui lugeda 80, 90 ja 100 aastat vanu ajalehti või vaadata vana kinokroonikat. Näeme, kui palju on seda pühadetunnet hinges ja kui palju saab sellele tuge laadalt, köögist, kingikotist.

Kell 20.30 tutvustab Kaidor Kahar saates "Käärid pimeduses" üht toredat perekonda, kes elab oludes, mis tunduvad 2017. aastal lausa jahmatavad. Esimese jõulupüha õhtusse mahub ka mängufilm "Eestlanna Pariisis".

26. detsembri õhtul jõuab ETV ekraanile mängufilmi "Teesklejad" teleesilinastus. Anna ja Juhan loodavad rikaste sõprade maajamas puhates oma suhteid parandada. Nad pakuvad öömaja tormi kätte jäänud paarile, kes peab neid maja omanikeks. Anna ja Juhan haaravad kinni uutest rollidest ning alustavad mängu, mis viib neid hävingu äärele.

Ka ETV2 pakub jõulupühadel mitmekülgset programmi. Ekraanile jõuavad südamlikud jõululood, aga ka filmiklassika säravaid tähti ja toredaid lastesaateid.

Vikerraadios selguvad jõulude eel kõige tüütumad jõululaulud. Jõulumuusika on valdavalt kaunis, kuid võib juhtuda, et mõni lugu tüütab ära. Vikerraadio palus kuulajatel teada anda, milline on kõige tüütum jõululaul ning 18.-21. detsembri "Vikerhommikutes" kaverdavad tuntud Eesti artistid neli kõige tüütumat jõululaulu.

21. detsembril kell 14.05 on Vikerraadio eetris saade "Andmisrõõm", kus on külas inimesed, kellel ükski päev ei sarnane teisega. Kas kõigi hädalisteni jõudmine, neile hoole ja armastuse jagamine võib viia ka läbipõlemiseni? Oma tööst ja jõuluajast räägivad päästearmee Võru korpuse juht Inge Ojala, juhi assistent Timo Pihlaja ning päästearmee sõdur Tanel Gabtšenko. Kuuleme ka Tanel Gabtšenko laule. Külalistega ajab juttu Haldi Normet-Saarna.

26.-29. detsembril kell 11.30 loeb Indrek Sammul ette Antoine de Saint-Exupéry juttu "Väike prints".

Klassikaraadios kõlab jõuluajal kõige kaunim ja klassikalisem jõulumuusika. Klassikaraadio vahendab Eesti rahvusmeeskoori jõulukontserti 23. detsembril kell 15 ning kell 19 kontsertsarja "Oratorio" Estonia kontserdisaalist, kus esinevad Filharmoonia kammerkoor ja Tallinna kammerorkester dirigent Kaspars Putninši juhatusel. Jõulude ajal pakub mõnusat jõulumuusikat ka Raadio 2.